«Raha ei haise,» kinnitasid juba vanad roomlased – kuid kuidas see tarkus siirdus Läänemere rannatalupoegade purjelaevadesse? Aeg, mil Eesti- ja Liivimaa rannikuküladest said väikesed mereväravad suurde maailma, ei tulnud ilma vaevata. Tammepuu nappus, keisrinna armulikkus ja salakaubavedu põimusid keerukaks võrguks, milles iga laev oli rohkem kui lihtsalt alus – see oli julge idee. Kas Katariina II tõesti inspireerus Prantsuse valgustusfilosoofidest? Lugege lähemalt, kuidas Euroopa mõttelugu ja talupoeglik visadus kohtusid justnimelt siinsamas – Liivi lahes.

1776. aastal avaldas Šoti filosoof Adam Smith oma teose «Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest» («An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations»), kus – lisaks spetsialiseerumist ergutavale tootmisloogikale ja kapitali kasutamise teemale – väljendus oluline printsiip majandusfilosoofias. Nimelt majanduse demokratiseerimine, mis seisusliku ühiskonna ja mitmekülgse protektsionismi ajastul tähendas täiesti uudset lähenemist selle toimimisele.