Ringmajanduse edulugu: vanad tuhamäed muutuvad lubiväetiseks

Eestis on põlevkivist elektrit toodetud rohkem kui sajand. Selle kõrvalsaadus – põlevkivituhk – on aastakümneid ladestunud hiiglaslike tuhamägedena, eriti Ida-Virumaal. Seni on seda tuhka kasutatud põllumaade lupjamiseks vaid osaliselt, kuid nüüd tehakse oluline muudatus: lubiväetiste nimekirja lisatakse tuhamägede põlevkivituhk ja sellest saadav kaltsiumkarbonaadi jääkaine.