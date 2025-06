Suure auhinnafondiga konkurss kutsub Eesti õpilasi leiutama!

Konkursile oodatakse osalema noori, kellel on häid ideid, kuidas leida lahendus igapäevastele probleemidele. Leiutada võib nii täiesti uusi asju kui ka mõelda välja lahendusi, kuidas juba olemasolevaid asju veelgi paremaks teha. Vanemate kooliastmete õpilased saavad konkursile esitada juba valmis olevaid loov- või praktilisi töid. Lisaks on konkursile oodatud ka õpilasfirmade projektid. Noortele leiutamisentusiastidele võib selles protsessis olla juhendajaks õpetaja, lapsevanem või hoopis huviringi juhendaja.

«Õpilasleiutajate konkurss on suurepärane võimalus anda hoogu laste ja noorte loovusele,» julgustab Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik. «Kool annab tugeva teoreetilise vundamendi – konkurss pakub võimalust need teadmised päriselt proovile panna, katsetada, leiutada ja avastada. Ootame noortelt värskeid vaatenurki ja julgeid lahendusi tänastele probleemidele. Võib-olla idaneb just praegu kellegi peas idee, millest kasvab tulevikus uus Bolt või mõni murranguline lahendus, millest kujuneb lahutamatu osa meie igapäevaelust. Konkursile on oodatud nii valmis loov- ja praktilised tööd kui ka õpilasfirmad, aga ka need, kes alles otsivad ja katsetavad – praegu on ideaalne hetk uusi ideid leida ja luua midagi täiesti omanäolist,» lisab Allik.