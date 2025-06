Liustikuvaring Šveitsis andis hoiatuse kogu maailmale

Ekspertide sõnul on see varing märgiline. See näitab, mis juhtub, kui kliimamuutuste tõttu sulavad liustikud kaotavad stabiilsuse ning vallandavad loodusjõud, millega inimesed pole valmis silmitsi seisma. Liustiku varisemine tõi kaasa suure hävingu. Alles on jäänud vaid üksikud hooned, kuid tänu varajasele hoiatusele ja evakuatsioonile hoiti ära suurem ohvrite hulk, pääses hinnanguliselt 300 inimest.