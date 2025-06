Teadlased uurivad linnateedel liikuvaid kaevuluuke

Jõe puhul on tegemist vooluveekoguga, milles veepind on atmosfääri õhu rõhu all. See esmapilgul mitteoluline erinevus avatud ja pealt-kaetud voolusängide geomeetrilistes tingimustes võib teatud olukorras kulmineeruda aga olulise erinevusega vee ja õhu koosvoolamise dünaamikas, millest sõltub otseselt kanalisatsiooni toimimine.

Linna veekogumise süsteemi, milles on olemas nii reovesi, sademevesi kui ka drenaaživesi, keerukus võib väljenduda torustike pikkuses ja ühendustes, pumplate ja erinevate kogumismahutite ja tunnelite kasutamises, tarbijate profiilis (olmereovesi või tööstuslik reovesi), sademevee juurdevoolus, eelpuhastite kasutamises, pinnasevee infiltratsioonis vms.

Seetõttu ongi linnas võimalikud ettenägematud häiringud, milleks võib olla ka ebameeldiva lõhna ehk haisu häiring hoonetes või ka nende ümbruses.

Maailmas ainulaadne teadusprojekt püüab olukorda parandada

Uus teadusprojekt keskendub vastavate modelleerimisvahendite välja töötamisele ja nende testimisele mõõtmisandmetega.

See tähendab, et mõõtmistega on küll võimalik lihtsamalt selgitada õhu ja vee voolamise tingimusi eraldi, aga nende interaktsiooni ehk siis õhu ja vee segunemise mõõtmine on tänapäevani praktiliselt võimatu tehniline ülesanne!

Seetõttu on oluline arendada just veevarustuse ja kanalisatsiooni modelleerimise töövahendeid, mis võimaldaksid analüüsida õhu ja vee segunemisprotsesse torustikes.

Siinkohal võib veel lisada seda, et segunemisprotsessid torustikes mõjutavad oluliselt nii veereostuse kui ka õhusaaste näitajaid, mille alusel valitakse puhastustehnoloogiad.

Tulemuslikud eksperimendid Taanis