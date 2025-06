NEW SCIENTIST Tehisaru teeb sünoptikute maailmas ülitäpsete ilmaennustustega orkaani

Ei, nad ei räägi kvantarvutustest ega tuumasünteesist. Jutt käib hoopis ilmaennustusest. «Inimesed lihtsalt virisevad ilmaennustuste üle, kui halvad need on,» ütleb Charlton-Perez. Meteoroloogia professorina kuuleb ta seda tihti. Kuid see tuleb sellest, et enamik inimesi ei mõista, kui keeruline on atmosfääri arvestades ilma ennustada – see on peaaegu nagu supervõime.