Äädikamahutid rannas – miks austraallased nii teevad

Austraalia troopilised rannad on tuntud oma ilu ja mitmekesise mereelustiku poolest. Kuid nende vetes peituvad ka ohud, millest üks tõsisemaid on Austraalia kuubikmeduus (Chironex fleckeri). See meduusiliik on tuntud kui maailma kõige mürgisem mereloom, kelle kõrvetus võib põhjustada südameseiskumise ja surma vaid mõne minutiga.