Uuring seostab linnakeskkonna õhusaastet astma tekkega

Varasemad uuringud on tavaliselt hinnanud ainult ühe keskkonnateguri mõju samaaegselt, kuid see uuring kombineeris mitu tegurit, et näidata, kuidas need koos mõjutavad astma riski. «See projekt on üks esimesi, mis uurib linnakeskkonna tegurite koostoimet astma kujunemisel. Lisaks pakub see võrdluse erinevate riikide kohortide vahel ning metoodika, kuidas selliseid võrdlusi teha,» ütles üks uuringu autoritest, genoomika instituudi statistik Hanna-Maria Kukk.