Teadlased: just nii palju liha nädalas süüa oleks piisav ja arukas – palju teie sööte?

Kas liha saab süüa nii, et see oleks ühtaegu hea tervisele ja ei kahjustaks planeeti? Taani keskkonnateadlased usuvad, et saab – kui tarbida mõõdukalt ja teadlikult. Hiljuti ajakirjas Nature Food avaldatud uuringust selgub, kui palju liha saab nädalas süüa, et see oleks tervislik nii inimesele kui ka planeedile.