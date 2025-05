TalTech toob Eestisse Euroopa suurrahastuse ja 15 uut doktoranti

Projekt «Kestliku tuleviku innovaatiline keemia ja biotehnoloogia» käivitub 1. juulil 2025 ning kestab viis aastat. Selle kogumaht on 4,5 miljonit eurot, millest ligi 2,4 miljonit on Euroopa Liidu panus. Projekti koordineerib TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituut koostöös 14 Euroopa ülikooli ja viie eraettevõttega, nende seas AS TFTAK, ÄIO Tech OÜ ja Icosagen Cell Factory OÜ.

Projekti juht Mikk Kaasik rõhutab, et eesmärk on tugevdada Eesti teaduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tuua siia noori talente. «Meie sihiks on kasvatada uusi eksperte, kes suudavad siduda teadust, tööstust ja ühiskonda, et leida lahendusi kestlikkuse väljakutsetele,» sõnab Kaasik.

INNOCHEMBIO ühendab interdistsiplinaarseid teadusprojekte, mille fookuses on muu hulgas ressurssitõhusad sünteesiprotsessid, uudsed materjalid, haiguste varajane diagnoosimine ning kliimamuutustele vastupidavad põllukultuurid. Paljud uurimistööd kasutavad modelleerimist, et vähendada kulukat laborikatsetamist.

Teadusprojektid on suunatud praktilistele lahendustele, mis aitavad vähendada inimtegevuse keskkonnamõju ja kiirendada rohepööret. «Innovatsioon on tipptasemel teaduse lahutamatu osa,» lisab Kaasik.

Mikk Kaasik, projekti vastutav täitja, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur. Foto: TalTech/Aivo Kallas

Projekti idee autor, kaasprofessor Ott Scheler, sai inspiratsiooni Poolast, kus COFUND-programmide abil on edukalt meelitatud riiki rahvusvahelisi teadlasi. Sama eesmärki soovib täita ka TalTech. Eelnev tunnustus – näiteks 2023. aastal saadud «Seal of Excellence» – andis meeskonnale kindlust, et nad liiguvad õiges suunas.