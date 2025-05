See masin toodab bensiini otse õhust – vaja on vaid elektrit

Bensiin on enam kui 90 protsendi maailma sõidukite jõuallikas. See hoiab käigus transporti, toetab tööstust ja on igapäevaelu lahutamatu osa. Kuid selle keskkonnamõju on tohutu, kuna paiskab õhku süsinikdioksiidi, saastab õhku ja kiirendab kliimamuutusi. Püüdlused asendada see elektri- või alternatiivkütustega põrkuvad sageli taristuprobleemide ja sõidukite uuendamise kuludega.