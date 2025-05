Loe, miks venelased oma Ukrainat hävitavate droonide tiibu värvivad – see põhjus on hirmutav

Püüdlustes täiustada oma kamikaze-droone, on venelased asunud välioludes katsetama üht oma uusimat arendust: ründedrooni parvesid, mis on tehisintellekti juhitud ja mille tiivad on kõik erinevat värvi. Nüüd jagas elektroonilise ja raadiosõjapidamise ekspert Serhii Beskrestnov, hüüdnimega «Flash», hiljutises blogipostituses tähelepanekuid nähtu kohta.