TEE SUURE SALADUSENI Astute vastutuult, hoiate hinge kinni ja siis keerate kraani lahti

Üks graafik, üks kõver, ja üks kõrgem mäetipp – ja seal, pilvede kohal, loeb teadlane atmosfääri pulssi. CO₂ ei ole pelgalt molekul – see on ajajoon, mälupilt ja ka hoiatus.

Süstemaatiline Maa hingamise mõõtmine algas ammu enne, kui maailm mõistis, et planeet on on palavikus. Charles David Keeling ei püüdnud maailma päästa – ta püüdis lihtsalt sellest aru saada. Aga just see vaikne järjekindlus muutis maailma.

Või vähemalt selle mõistmise viisi.