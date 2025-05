Kuigi dementsus mõjutab juba praegu miljoneid inimesi üle kogu maailma, on olukord Hiinas eriti halb. Riik on üks kiiremini vananeva rahvastikuga piirkondi maailmas ning seetõttu kasvab seal dementsuse levimus kiiremini kui globaalselt keskmiselt. Ometi on seni puudunud põhjalik arusaam sellest, kui sügavalt Alzheimeri tõbi ja sellega seotud seisundid riiki mõjutavad.