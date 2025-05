Maa tuum lekib – sealt immitseb välja midagi eriti väärtuslikku ja ihaldusväärset

Inimesed on sajandite vältel hinnanud kulda mitmel põhjusel: see on stabiilne, hästi vormitav, mittetoksiline ja muidugi läikiv. Kuid üks levinumaid väiteid – et kulla väärtus rahana tuleneb selle haruldusest – pole tegelikult täiesti tõsi. Sel kuul avaldati uuring, et Maa tuum lekib, mis muudab väite kulla haruldusest veelgi vähem tõeseks.