Suur jäätmereform on käivitumas – mis tegelikult muutub?

Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo ütles Kuku raadio keskkonnasaates «Ilmaparandaja», et praegune jäätmekorraldus on killustunud ja ebaõiglane. «On piirkondi, kus sama moodi sorteerivad majapidamised maksavad jäätmeveo eest kümme korda rohkem,» toob ta välja. Süsteemis on kolm osalist: omavalitsused, pakendikogujad ja prügivedajad – ent nende koostöö lonkab. Tulemuseks on ebaühtlane teenuse kvaliteet ja segadus sorteerimise loogikas.

Reformi eesmärk: vähem prügi, uus ressurss

Reformi keskmes on selge loogika: mida paremini suudame jäätmeid kodus sorteerida, seda rohkem saab neist teha uusi tooteid. Eestis ei hakata inimesi koormama Soome stiilis seitsme prügikastiga – siht on neli liiki jäätmeid: biojäätmed, paber, pakendid ja segaolme. Klaas liigub avalikesse kogumispunktidesse.

Kõige suurem potentsiaal peitub pakendites – kui need on puhtad ja õigesti eraldatud, saab neist teha uusi plasttooteid. Aga piisab ühest eksimusest, näiteks kui pakendiprügisse satub klaasi või biojäätmeid, ja kogu partii on rikutud.

«Neid ei kallata kokku» – prügiveo suurim müüt puruneb

Levinud kartus, et prügiautos läheb kõik sorteeritu nagunii ühte kohta, on väär. Tänapäeva autod on mitme kambriga – ka kahe- või neljakambrilised –, mis hoiavad jäätmeliigid eraldi. «Ja miks peaks vedaja neid hiljem segama, kui puhtad jäätmed maksavad rohkem? Majanduslikult ei tasu see ära,» rääkis Jaanisoo.

Uus ajastu: digijäätmed, mitte segadus