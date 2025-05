Šimpansid on leiutanud omalaadse sidesüsteemi – vaata, kuidas see töötab

Viie aasta jooksul kogusid Wageningeni ülikooli (Wageningen University & Research) ja Saksamaa Primaadiuuringute Keskuse (German Primate Research Center) teadlased Guinea-Bissau looduskaitsealal videomaterjali viiest erinevast paigast. Töö õnnestus tänu rajakaameratele ja kohalike giidide abile. Just nende salvestuste abil õnnestus tabada haruldast käitumismustrit: täiskasvanud isased šimpansid lõid kive vastu puutüvesid, mille tulemusel tekkis puude alla lausa iseloomulikud kivihunnikuid. 78% juhtudest kasutasid nad kive, mis juba olid puu all, mis viitab sellele, et kivide kuhjamine ei olnud peamine eesmärk, vaid pigem selle tegevuse kõrvalsaadus. See on loomariigis haruldane näide tööriista kasutamisest just suhtlemise eesmärgil, mitte näiteks toidu hankimiseks.