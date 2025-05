Füüsikud: nii nutate sibulat lõigates vähem

Füüsikutest, bioloogidest ja inseneridest koosnenud teadlaste meeskond soovis teada saada, miks mõnikord lõigatakse sibulat ilma suurema vaevata, samas kui teinekord on tulemuseks ohtralt pisaraid. Varasemad uuringud on näidanud, et süüdlaseks on väävliühend, mis paiskub sibula rakumahladega õhku ja ärritab silmi. Kuid miks paiskub seda gaasi mõnikord rohkem ja mõnikord vähem?