Leiti neandertaali sõrmejälg – kuidas see võimalik on?

Hispaania keskosas San Lázaro kaljukoopas leitud punane märk kivikesel võib osutuda üheks vanimaks teadaolevaks näosümboli kujutiseks eelajaloolises kunstis – ja veelgi enam, sellel on selgelt eristatav neandertallase sõrmejälg. See 43 000 aasta vanune leid on erakordne mitte ainult oma vanuse, vaid ka tähenduse poolest, sest tegemist on alles teise teadaoleva neandertallase sõrmejäljega ning esimese sellisega, mis on jäetud tahtlikult.