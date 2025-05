PILDID Tartus avatud interaktiivne näitus heidab valgust tehisaru salapärale

«Kõik eksponaadid valmisid koostöös nelja teaduskeskusega Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Eestist. Kogu protsessi taga oli tõeliselt suur meeskond - teadlased, disainerid, haridusedendajad ja tehnoloogiaeksperdid,» sõnas AHHAA teaduskeskuse juhatuse liige Pilvi Kolk, «see on läbi aegade AHHAA üks mitmekihilisemaid projekte. Tahtsime, et inimene ei näeks siin lihtsalt masinaid, vaid saaks ka ise sellest maailmast osa võtta.»

«Tehisintellekt on jõudnud tänaseks juba pea kõikjale meie ümber, kuid selle tegelik potentsiaal on veelgi suurem. Selleks on vaja suurendada inimeste teadlikkust ja sellega tuleb pihta hakata juba hiljemalt põhikooli tasemel, et tehisintellekti kasutamine oleks justkui üks võõrkeel, mis õppetöö käigus omandatakse,» sõnas näitusel osaleva Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Eneken Viks.​