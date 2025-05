Paljud polnud varem teadlikud, et säärane rekord üldse eksisteerib, ent tasakaalukõndimise legend Roux tõestas, et ka näiliselt kujuteldamatud piirid on ületatavad. Ta kõndis trossil, mis oli pingutatud kahe kuumaõhupalli vahele 4255 meetri kõrgusel – edestades eelmist rekordit enam kui 900 meetri võrra.