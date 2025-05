Varauusaegne kaksikmatus Sillamäe kalmistult

Peale selle, et surnud olid maetud ühte hauda, jagasid nad ka sama saatust: mõlemad olid hukkunud vägivalla tõttu. Luuanalüüsi käigus tuvastati nii mehe kui ka naise koljul surmaaegsed vigastused. Luudel oli pikad, sirged ja kitsad lõiked, mis on omased õhukese teraga relvale (nt mõõgale). Mehe kolju vasakult küljelt leiti kolm paranemata terariistahaava. Löögid olid tabanud peamiselt ajukoljut, kuid ka näoosa. Kõik vigastused olid läbivad, tera oli tunginud koljuõõnde. Mees oli surnud saadud vigastustesse. Haavade asukoht kolju vasakul küljel viitab sellele, et tõenäoliselt oli kallaletungija paremakäeline ning rünnanud silmast silma. Lõikejälgede tekke täpset järjekorda ei ole võimalik hinnata, kuid iga hoop oli fataalne, ja otsustades nende rohkuse järgi, oli ründaja või ründajate soov mees kindla peale tappa. Naist oli tabanud kaks hoopi, mõlemad surmaaegsed vigastused jäid ajukolju vasaku kiiruluu kuklaossa. Lõikejäljed olid teineteisega paralleelsed ja nende asukoht viitab sellele, et ohvrit rünnati selja tagant või külje pealt. Kuigi traumad ei olnud koljuluid läbivad, suri naine saadud vigastustesse. Seda kinnitab asjaolu, et luudel ei ole paranemisjälgi. Võimalik, et mõlemal surnukehal oli ka muid, vaid pehmet kude tabanud haavu, mis jäävad skeletimaterjalis paraku nähtamatuks.