Viikingite abielud ja sünnitused – ei midagi romantilist: puhas võim, puhas poliitika

Viikingiajast (u 800–1050 pKr) on räägitud kui kangelaste ja sõjameeste ajastust, kus domineerisid mehed, mõõgad ja lahingud. Kuid uus interdistsiplinaarne uuring näitab, et ka rasedus, sünd ja lapseootel naised mängisid selles ühiskonnas märksa keerukamat ja poliitilisemat rolli, kui seni on arvatud. Uuring, mille autoriteks on Kate Olley, Brad Marshall ja Emma Tollefsen ning mille raames töötati Body-Politics projektiga, paljastab, et rasedust ei nähtud üksnes eraelu või naiselikkuse osana, vaid kui ühiskondlikult määratletud ja tihti vägivaldselt politiseeritud seisundit.