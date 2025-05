TEADLASED KIIDAVAD Microsoft on valmis teinud ülihea ilmaennustamise tehisaru

Kujuta korraks ette maailma, kus iga tormi trajektoor, iga õhukvaliteedi muutus ning isegi iga peenemgi ilmamuster on teada enne, kui see meie uksele koputab. Tehisintellekti areng ongi nüüd jõudnud sinnamaale, et see unistus on aina lähemal teoks saamisele.