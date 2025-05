Kassidele lehmapiima – ei ja veel kord ei!

Me kõik oleme näinud nurruvat kassi piimakausi kallal. Aga kas see armas stseen on ka tegelikult hea mõte? Vaatame lähemalt, mida teadus selle kohta ütleb. Teemat selgitab Austraalia Adelaide'i Ülikooli loomade ja veterinaarteaduste doktor Julia Henning, kes ütleb väljaande The Conversation artiklis üheselt - enamik täiskasvanud kasse on laktoositalumatud ja laktoos põhjustab kassidel tihti kõhulahtisust ja muid seedehäireid.