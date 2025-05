Hiina päritolu päikeseenergiaseadmetes võib peituda ohtlik aegpomm

Need inverterid, mis ühendavad päikesepaneele, tuuleturbiine ja akusid elektrivõrkudega, toodetakse peamiselt Hiinas. Kuigi võrguühendus on loodud selleks, et värskendusi alla laadida, paigaldavad USA kommunaalettevõtted tavaliselt tulemüürid volitamata juurdepääsu takistamiseks. Analüütikud leidsid aga väidetavalt sidemooduleid, näiteks mobiilside raadioseadmeid, mida ametlikus dokumentatsioonis ei mainitud. Need võivad luua tagauksi, mis võimaldavad turvakihtidest mööda minna.