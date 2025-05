Kuldkala pandi «autot juhtima» ja ta tuli sellega toime – mida see meie endi kohta ütleb?

Tegelikult on sellel kõigel sügavam mõte, mis aitab meil paremini mõista nii loomade kui ka meie endi intellekti piire ja arengut. Nagu ütleb Austraalia teadlane Scarlett Howard, kes uurib putukate intellekti ja kellele on korduvalt öeldud, et tema uurimused on «ökoloogiliselt ebaolulised», on siiski mitmeid põhjuseid, miks sellist looma intellekti uurimist vaja on, kirjutatakse väljaandes The Conversation.