Müstiline aine Läänemerel: teadlased avastasid nüüd ootamatu süüdlase

See satelliidipilt toob esile orgaanilise materjali keerlevad kihid Gdański lahel 2018. aastal. Teadlased said alles 5 aastat hiljem aru, mis see oli.

2018. aasta mais jäädvustasid satelliidid Poola Gdański lahel hiiglaslikud keerlevad laigud, mis ulatusid enam kui 210 kilomeetri kaugusele rannikust. Esialgu arvasid teadlased, et tegu on vetikaõitsenguga, kuid nähtuse ajastus ja välimus ei klappinud tavapäraste vetikate omadustega. Nüüd said teadlased tänu satelliidipiltidele selle aine päritolule jälile ja tulemus on jahmatav.