Põnev Austraaliast leiti 71 uut loomaliiki

Austraalia teadlased on teinud märkimisväärse avastuse, tuvastades 71 seni teadusele tundmatut vaikpoti (resin pot) mesilaseliiki (Megachile, alamrühm Austrochile), mis on omased ainult Austraaliale. Need liigid esinevad kõigis Austraalia osariikides ja territooriumitel, välja arvatud Tasmaania.