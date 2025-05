Nälginud lõvid ja surnud tiiger sügavkülmas – loomapark on suletud

Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumi järelevalveraportites on dokumenteeritud kümneid rikkumisi, millest paljud on korduvad. Eriti tõsised leiud pärinevad selle aasta aprillist ja märtsist: nälginud lõvid ja musta värvi aafrika leopard, kellel oli märgatav lihasmassi kadu, toiduanumad, mis olid saastunud rottide väljaheidetega, ning kuude kaupa sügavkülmas hoitud surnud tiiger, kelle peale olid laotud külmutatud kalkunid. Just neid kalkuneid toidetakse teistele loomadele.