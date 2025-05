Astronoomid: keset Linnuteed laiutab müstiline kera ja me ei tea, kust see tuli

Austraalia Lääne-Sydney Ülikooli astrofüüsik Miroslav Filipovići juhitav rahvusvaheline teadlasrühm andis objektile nimeks Teleios – vanakreeka sõna, mis tähendab «täiuslikkust». Pärast põhjalikku analüüsi järeldasid teadlased, et selle objekti päritolu mõistmiseks on vaja täiendavaid vaatlusi ja täpsemat teavet.

Uurimistöö avaldati teadusajakirjas Publications of the Astronomical Society of Australia ning on kättesaadav ka eeltrükiserveris arXiv.