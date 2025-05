Hiina kosmosejaamast leiti seninägematu bakter

Niallia tiangongensis kuulub perekonda Niallia, mille lähim teadaolev sugulane on maapinnas elav bakter Niallia circulans. Uus liik erineb oma sugulasest geneetiliselt ja funktsionaalselt ning sel on ainulaadsed kohastumused kosmoses ellujäämiseks.

Bakteri genoomianalüüs paljastas, et Niallia tiangongensis suudab lagundada želatiini, kasutades seda lämmastiku- ja süsinikuallikana, mis aitab tal moodustada kaitsvat biokilet. Lisaks suudab bakter taluda oksüdatiivset stressi ja parandada kiirgusest põhjustatud DNA kahjustusi, mis on kosmosekeskkonnas ellujäämiseks üliolulised. Teisest küljest näib see bakter olevat kaotanud võime kasutada teisi energiarikkaid aineid, mida tema sugulased meelsasti tarbivad.