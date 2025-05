Eesti tüdruk saavutas USAs maailma suurimal õpilaste teadusvõistlusel III koha

Võistlust kohapealt jälginud Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik tõdes, et see on hindamatu väärtusega, et me saame oma andekamaid õpilasi saata sellistele innustavatele võistlustele ja anda neile võimaluse võistelda rahvusvahelisel tasemel. «Nagu seekordne võistlus ka näitas, siis suudavad meie oma kodumaiste konkursside parimad noored väga edukalt pakkuda konkurentsi maailma parimatele. Saskiale soovin ma palju edu tema õpinguteks MITis, kus tõesti on suurepärased tingimused arenemiseks tema valitud erialal, ning loodan, et ta saab sealt väärt kogemusi ja ohtralt tutvusi. Eelkõige loodame, et 10–15 aasta pärast näeme teda tagasi Eestis oma valitud valdkonnas teed rajamas.»