Tulnukate megastruktuurid hävitaksid end tõenäoliselt enne, kui me neid märkame

Kui tulnukate tsivilisatsioonid ehitavad ülihiiglaslikke ehitisi ümber tähtede nendelt energia kogumiseks, peaksime neid suutma juba kaugelt näha – aga miks me pole ühtki taolist megastruktuuri siiani kohanud? Võib-olla on asi selles, et need rajatised, mida tuntakse Dysoni sfääridena, hävitavad end ise?