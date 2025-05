Vahemerre sukeldus ülienergiline neutriino

Optiliste moodulite jada, mis lastakse Vahemerre osana KM3NeT neutriinoteleskoobist. Foto: THE KM3NET COLLABORATION

Sitsiilia lähedal Vahemerre lastav neutriinoteleskoop KM3NeT töötab samal põhimõttel. Valmis teleskoop koosneb kuupkilomeetri ruumalasse lastud 230 vertikaalsest trossist, millele igaühele on pärlitena kinnitatud 18 optilist moodulit. Igas moodulis on 31 valgusvõimendit-fotokordistit. Praegu on merre lastud ainult 21 anduritega trossi.

Kuigi KM3NeT on alles pooleli, on selle kõrge energiaga neutriinod juba andnud väga huvitava tulemuse. 2023. aasta 13. veebruaril mõõdeti neutriino, mille energia oli umbes 220 petaelektronvolti (PeV) ehk 1015 elektronvolti, see on umbes 10 000 korda suurem kui LHC kiirendis tiirleva prootoni energia! Enamiku mõõdetavate neutriinode energia on palju väiksem ja mida suurema energiaga nad on, seda vähem neid leidub.

Valgussähvatuse järgi määratud neutriino liikumise suunast on näha, et neutriino ei tulnud mitte meie Linnutee tuumast, vaid kusagilt mujalt, arvatavasti mõnest teisest galaktikast. See võis tulla mõne galaktika tuumas oleva üliraske musta augu ümbrusest või supernoovaplahvatusest, kus laetud osakesi kiirendatakse enneolematute energiateni. Laetud osakese põrkel kosmilise gaasiga võiski tekkida ülikõrge energiaga neutriino. Veel üks võimalus on üliraske tumeaine osakeste lagunemine või annihilatsioon, mille kallal töötavad ka KBFI teadlased.

Neutriinoteleskoobi KM3NeT valgust püüdvad moodulid on kinnitatud merepõhja ankurdatud trossi külge, mida hoiavad vertikaalsena ujukid. Foto: PHOTOTEQUE IN2P3 / CNRS

Kuna mõõdetud on ainult üks neutriino energiaga mitusada PeV, on selle allikas veel teadmata. On kummaline, et suurem IceCube’i detektor ei ole selliseid neutriinosid näinud. Võib-olla tekib neid universumis nii vähe, et KM3NeT-il lihtsalt vedas? Ootame uusi mõõtmisi!

Andi Hektor (1975) on ettevõtte GScan OÜ kaasasutaja ja strateegiajuht ning keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur, kelle tegevuse põhisuund on müüontomograafia rakendused. Kristjan Kannike (1978) on keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur, kelle teadustöö põhisuunad on osakestefüüsika, kosmoloogia ja varajase universumi füüsika.