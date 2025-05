Maakasutuse muutuste tõttu on hulk looduslikke elupaiku kas hävinud või tublisti killustunud. Koos kliimamuutustega on need tegurid suuresti mõjutanud elurikkust ja ökosüsteemide toimimist. Nii loomi kui ka taimi puudutab elupaikade ja kasvukohtade kadu. Esmapilgul näivad loomad olevat selle suhtes tundlikumad, näiteks takistavad suured teed või asulad liikumist elupaikade vahel. Ent niisama tugevalt mõjutab see taimi, eriti neid, keda tolmeldavad ja levitavad loomad.

Hinnanguliselt on maailmas ligikaudu 300 000 – 400 000 õistaimeliiki, millest umbes 90% tolmeldavad loomad. Enamik õistaimi vajab paljunemiseks tolmeldajaid, kes viivad õietolmu ühelt taimeisendilt teisele. Ligikaudu 80% õistaimedest on hermafrodiitsed, mis tähendab, et ühe isendi õites on olemas nii isas- kui ka emassuguorganid. 15%-l õistaimedest on isendite õied vaid kas emassuguorganitega või isassuguorganitega ning ülejäänud 5% on sellised taimed, mille ühe isendi osa õisi emassuguorganitega ning teised õied isassuguorganitega. (Ülle Reier on seda käsitlenud Eesti Looduse 2002. aasta 6. numbris).