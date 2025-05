Need Hiina mäed on tihedalt päiksepaneele täis – põhjus üllatav

Tänu oma kõrgele asukohale ja heitlikule kliimale ei sobi Guizhou provints tööstuslikuks põllumajanduseks, ent just need esmapilgul ebasoodsad tingimused on muutnud provintsi ideaalseks paigaks päikesepaneelide paigaldamiseks . Ning seda võimalust on piirkond viimastel aastakümnetel aktiivselt ka kasutanud.