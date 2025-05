Need Hiina mäed on tihedalt päiksepaneele täis – põhjus on üllatav

Oma kõrge asukoha ja heitliku kliima tõttu ei sobi Guizhou provints tööstuslikuks põllumajanduseks, ent just need esmapilgul ebasoodsana tunduvad tingimused on muutnud provintsi ideaalseks paigaks, kuhu paigaldada päikesepaneele. Ning seda võimalust on piirkond ka viimastel aastakümnetel aktiivselt kasutanud.