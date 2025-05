Inimkond on aastakümneid või tegelikult ehk isegi sajandeid unistanud masinast, mis suudaks mõelda, näha ja õppida sama kergelt kui meie ise või isegi veel paremini. Nüüd on rühm teadlasi astunud sammu just selles suunas, luues seadme, mis justkui oleks saanud oma supervõimed bioloogilisest maailmast. Unusta kohmakad rauast robotid ja aeglased arvutused – horisondil terendab midagi täiesti uut, midagi ideaalse tehisaju sarnast.