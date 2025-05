Eesti looduskaitse kõrgeima tunnustuse ehk Kumari preemia pälvis Kalevi Kull

Kalevi Kull on Eesti looduse uurija, mõtestaja ja hoidja. Juba bioloogiatudengina 1975. aastal hakkas ta korraldama teoreetilise bioloogia kevadkooli, mis on pikaajalisim järjepidevalt toimuv valdkondadeülene teoreetilise bioloogia mõttekoda kogu maailmas. Lisaks arvukatele teadusartiklitele ja monograafiatele on Kalevi Kull kirjutanud sadu eestikeelseid teaduslikke ja populaarteaduslikke tekste, arutlusi, meenutusi ja mõtisklusi ning olnud õppejõud ja vaimne teejuht paljudele noortele. Kogu seda ülimalt laiahaardelist ja mitmekesist tegevust on alati ajendanud looduse hoidmine ja kaitsmine, seejuures Eesti loodust ja eesti loodusteaduse erilisust esile tuues, kandes sellega edasi Jakob von Uexküllist alguse saanud biosemiootika traditsiooni Eestimaal.

«Juba mitu põlvkonda Eesti looduskaitsjaid on Kalevi Kullile tänulikud. Tema panus Eesti looduskaitse teoreetilise raamistiku loomisel on hindamatu. Loodus on suur ja keeruline tervik ja selle nii süsteemne mõtestamine on suur väärtus,» ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. «Lisaks tunnustame kõiki neid inimesi, kes on pälvinud looduskaitsemärgi. Nende pühendumus, teadmised ja energia on olulised meie loodusväärtuste säilimisel ja edendamisel. Aitäh kõigile, et te meie looduskaitselippu kõrgel hoiate!» lisas Sutt.