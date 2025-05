DOKTOR ŠIMPANS Milliseid ravimtaimi oskavad kasutada meie sabaga sugulased

Budongo metsas tehtud tähelepanekud näitavad, et šimpansid ei ravi mitte ainult enda vigastusi, vaid pakuvad esmaabi ka teistele.

Uganda Budongo metsas tehtud uuring paljastab šimpanside üllatava võime: nad kasutavad esmaabiks looduslikke ravimtaimi ning mitte üksnes enese ravimiseks, vaid ka teiste, sealhulgas geneetiliselt mitteseotud kaaslaste vigastuste raviks. See avastus viitab, et tervise eest hoolitsemine võib olla sügavalt juurdunud käitumine, millel on sotsiaalselt keerulisemad põhjused kui seni arvati.