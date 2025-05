Teadlased: universum laguneb koost palju varem, kui seni arvasime

Hollandi teadlaste värske uurimus on toonud universumi oodatava eluea osas välja ülipikas plaanis üsna «vapustava» järelduse – kui varem räägiti kõiksuse eluea kohta numbritest, mis panid pea pöörlema ka kõige kogenumal astrofüüsikul, siis nüüd on see aeg kukkunud kolinal meie jaoks palju «käegakatsutavamaks».