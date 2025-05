Nonii – Marsil on pinna all ilmselt vedela veega ookean

NASA InSighti maanduri kogutud andmete analüüs, mis avaldati ajakirjas National Science Review, näitab, et seismilised lained aeglustuvad märgatavalt umbes 5,4–8 kilomeetri sügavusel. Teadlaste sõnul on see tugev viide vedela vee olemasolule, mis on sarnane Maa põhjaveekihtidega, kus vesi täidab kivimite poorid.