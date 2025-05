Inimeste korraldatud igapäised massimõrvad – kuidas neid vähendada

Vaatamata sellele, kui väga inimesed putukatest sõltuvad, on meie tegevus paljudes maailma piirkondades nende populatsioone järsult kahandanud. Hiljutine uuring näitas, et USA-s on viimase 20 aasta jooksul kadunud üle 20% liblikatest. Ning see pole erandlik – paljud uuringud kinnitavad, et putukate hulk väheneb igal aastal 1–2%.