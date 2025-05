Teadlased avastasid muistsete foiniiklaste kohta midagi üllatavat

Üks ajaloo mõjukamaid merendusriike – Vahemere Foiniikia-Puunia (Phoenician-Punic) tsivilisatsioon – on seni olnud tuntud kui innovaatiline ja ekspansiivne kultuur, mille juured ulatuvad pronksiaegsetesse Levandi (Levant) linnriikidesse. Just nemad tõid maailma esimese tähestiku, millest on välja kasvanud enamik tänapäevaseid kirjaviise, ning rajasid laiaulatusliku kaubandusvõrgustiku, mis ulatus Ibeeria rannikuni.