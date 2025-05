Nüüd on Northwestern University teadlaste meeskond välja töötanud seadme, mis just seda suudab. Seadet tuntakse epidermse vooganduri (epidermal flux sensor ehk EFS) nime all ja see mõõdab gaaside, nagu veeaur, süsinikdioksiid ja lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d), kontsentratsioonide muutusi vahetult naha kohal, ilma nahaga otseselt kokku puutumata.