Saudide gigaehitus NEOM mõjutab kliimat üsna pöörasel moel

Neomi suurim osa on "The Line", mille kõrgus on 500 meetrit ja pikkus 170 kilomeetrit. Selle peegelpind võib tekitada probleeme kohalikule loomastikule, eriti lindudele.

Saudi Araabias ehitatakse praegu meeletu kiirusega gigaprojekti Neomi, mille raames kerkivad hooned nagu «The Line» ehk Joon muudavad kõrbe maastikku märkimisväärselt. Nüüd hoiatab ekspert, et tööde ulatus on nii massiivne, et see võib isegi kohalikke ilmastikumustreid muuta.