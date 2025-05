Tehisarul pole teadvust, aga ta jätab inimesele usaldusväärse mulje, inimene tajub, et teda koheldakse osavõtlikult. Inimesed kinnitavad, et on saanud abi ja tuge.​

Teadvuse tekkimist seletava juhtiva teooria pooldajad ja vastased on takerdunud üha teravamaks muutuva vaidluse sisse. Vastased väidavad, et nn integreeritud informatsiooniteooria (IIT), mille kohaselt saab teadvust määratleda matemaatilisel skaalal, on pseudoteadus, mida võidakse kuritarvitada tundlikes aruteludes, näiteks abordi ja tehisintellekti tundlikkuse teemadel – samal ajal kui selle teooria pooldajad väidavad, et kriitikud on lihtsalt kadedad.