Nõukogude kuumuskindel Veenuse-sond prantsatab laupäeval kontrollimatult Maale

Umbes sellise kujuga silinder jõuab maapinnale ilmselt ühes tükis juba sel laupäeval. Pildil on kosmosesondi makett muuseumis.

53 aastat tagasi startinud Nõukogude Liidu kosmosesond Kosmos 482, mis pidi jõudma Veenusele, kukub alla praegustel kosmoseagentuuride andmetel 10. mail. Ilmselt jõuab üsna suur osa sellest 500-kilogrammisest kosmoseaparaadist maapinnale, sest Veenuse ülikuuma atmosfääri tarbeks on see ehitatud ülimalt kuumuskindlaks ning talub atmosfääri sisenemisel väga kõrgeid temperatuure. Aga kuhu see täpsemalt kukub?