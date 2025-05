Tiit Land, milliseid konkreetsed samme olete valmis rektorina astuma insenerihariduse rahastamise parandamiseks? Kuidas tagate, et see rahastus oleks pikas perspektiivis jätkusuutlik?

Kui vaadata edukaid Euroopa tehnikaülikoole, siis iseloomustab neid riigi rahastus, mis arvestab tehnikaerialade kallidust, ning tugev toetus erasektorilt ja eraisikutelt. Minu sõnum Eesti riigijuhtidele on, et Eesti vajab täna üha enam tugevamat tehnikaülikooli ning see peab olema tagatud adekvaatse õppe ja teaduse baasrahastusega. Erakapitali kaasamiseks on tehnikaülikoolil konkreetne plaan luua insenerihariduse sihtkapital, mis toetaks tulevikus insenerihariduse andmist tehnikaülikoolis. Näitena toon Aalto ülikooli sihtkapitali (Endowment fund), millesse kaasati aastatel 2008–2012 700 miljonit eurot, tänaseks on fondi põhikapitali maht ligi 1,5 miljardit eurot ning fond toetab ülikooli igal aastal ligi kümne protsendiga kogueelarve mahust.